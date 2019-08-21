شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدي تدريباته استعدادا لمواجهة بطل جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة تحت إشراف محمد يوسف المدير الفني المؤقت استعدادا لمواجهة فريق «إطلع بره» بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة في استاد برج العرب.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق اطلع بره في مباراة الذهاب برباعية نظيفة سجلها على معلول ووليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ.

وشهدت التدريبات تخصيص فقرة فنية لتدريب اللاعبين على إنهاء الهجمات حرص خلالها محمد يوسف أكثر من مرة لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة، بينما اكتفى الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني، لاعبا الفريق، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش المران الجماعي كما أدى الثنائي تدريبات تأهيلية، وذلك في إطار البرنامج البدني الخاص لتجهيزهما.

كما أدى سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن، لاعبو الأهلي، تدريبات خفيفة بالكرة على هامش المران الجماعي وقاد طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني تدريبات الثلاثي، وفقا لبرنامجهم التأهيلي والاستشفائي، وبالنسبة لحراس المرمى، أدى الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق تدريبات قوية تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الذي حرص على تنويع الفقرات التدريبية الخاصة بهم لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي استكمل فيه شريف إكرامي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأدى جزءًا من تدريبات الكرة تحت إشراف طارق سليمان قبل أن يستكمل المران بالجري حول الملعب في إطار البرنامج البدني المخصص له.