شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يرفض عرض برشلونة لعودة «نيمار» ويوفنتوس والريال يترقبان موقف اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفاجأة كبرى، ورفض العرض المقدم من نادي برشلونة الإسباني من اجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي، نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم ونجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، رفضت إدارة النادي الفرنسي عرض النادي الكاتالوني من أجل استعادة لاعبهم السابق والذي رحل عن الفريق الكتالوني إلى سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، رغم الرفض إلأ أن باريس سان جيرمان لا يزال لا يمانع التفاوض من أجل رحيل اللاعب الدولي البرازيلي عن ملعب حديقة الأمراء قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

من ناحية أخرى، فإن نادي ريال مدريد الإسباني يُعد المنافس الأبرز للغريم الأزلي والعدو التاريخي، ويسعى رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد بقوة للحصول على النجم البرازيلي من أجل تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو.

ومؤخراً دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، في الصراع إلى ضم نيمار بعرض قيمته 105 ملايين يورو بالإضافة إلى الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم الفريق، وفي انتظار رد الفريق الباريسي على العرض.

نور حجاج- متدرب في المصري اليوم.