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بالفيديو.. إصابة خطيرة للاعب برونو ميزينغا أثناء مباراة في الدوري البرازيلي

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محمد عبد العزيز 0 تبليغ

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الأربعاء 21 أغسطس 2019

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بالفيديو.. إصابة خطيرة للاعب برونو ميزينغا أثناء مباراة في الدوري البرازيلي

كتب

محمد عبد العزيز

تعرض لاعب كرة القدم البرازيلي ، برونو ميزينغا ، لكسر فظيع في الذراع أثناء المباراة، حيث وقع وقع حادث مؤسف في الدوري البرازيلي B في المباراة بين فيلانوفا وسبورت ريسيفه والمهاجم برونو تعرض لكسر تقشعر له الأبدان في ذراعه أثناء لعب كرة على أرض الملعب.

وقع الحادث المذهل عندما سعى ميزينغا لسرقة الكرة من لاعب فريق منافس ، ولكن عندما اكتسح سقط بشدة وكسر ذراعه.

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😫😫😫 Éstas cosas...

Bruno Mezenga... pic.twitter.com/wp3yzTSvQe

— Alex Yánez (@AlexYanez) August 21, 2019
">

Alex Yá[email protected]

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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