بالفيديو.. إصابة خطيرة للاعب برونو ميزينغا أثناء مباراة في الدوري البرازيلي

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كتب محمد عبد العزيز

تعرض لاعب كرة القدم البرازيلي ، برونو ميزينغا ، لكسر فظيع في الذراع أثناء المباراة، حيث وقع وقع حادث مؤسف في الدوري البرازيلي B في المباراة بين فيلانوفا وسبورت ريسيفه والمهاجم برونو تعرض لكسر تقشعر له الأبدان في ذراعه أثناء لعب كرة على أرض الملعب.



وقع الحادث المذهل عندما سعى ميزينغا لسرقة الكرة من لاعب فريق منافس ، ولكن عندما اكتسح سقط بشدة وكسر ذراعه.

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Alex Yá[email protected]

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