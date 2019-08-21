ماورو إيكاردي يقترب من اللعب مع تشاكي لوزانو في نابولي

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الأربعاء 21 أغسطس 2019
كتب
محمد عبد العزيز
يسعى نابولي جديا إلى إنهاء هيمنة يوفنتوس في الدوري الإيطالي A وبعد أن تعاقد مع توقيع المكسيكي هيرفينغ لوزانو الآن بشكل كامل بحثًا عن التعزيز مع ماورو إيكاردي.
من إيطاليا ، ذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن إنتر ميلان ، فريق Icardi ، مفتوح للنظر في العرض الانتقالي لنابولي ، والذي سيكون قيمته 65 مليون يورو.
ومع ذلك ، فإن استجابة إنتر لن تكون المشكلة الوحيدة التي سيتعين على نادي أزورو حلها ، لأنه يجب عليه أيضًا إقناع المهاجم الأرجنتيني نفسه ، الذي يفضل التعاقد مع يوفنتوس.
وفقًا للتقرير الإعلامي نفسه ، في الأيام القليلة المقبلة ، ستسافر واندا نارا ، زوجة وممثل إيكاردي ، إلى نابولي للقاء الرئيس أوريليو دي لورينتيس بحثًا عن إقناع نفسه بأن هذا هو الخيار الأفضل لمورو.
لم يعد إنتر لديه ماورو إيكاردي لموسم 2019-2020 ، حيث تم تخصيص رقمه بالفعل إلى البلجيكي روميلو لوكاكو ؛ إذا تم إغلاق انتقاله إلى نابولي مقابل 65 مليون يورو ، فسيكون أغلى توقيع في تاريخ الفريق ، وهو تكريم حصل عليه المكسيكي تشاكي لوزانو.
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