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ديوكوفيتش وأوساكا يتصدران تصنيف بطولة أميركا المفتوحة

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محمد عبد العزيز 0 تبليغ

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الأربعاء 21 أغسطس 2019

ديوكوفيتش وأوساكا

ديوكوفيتش وأوساكا

ديوكوفيتش وأوساكا يتصدران تصنيف بطولة أميركا المفتوحة

كتب

محمد عبد العزيز

يتصدر ​نوفاك ديوكوفيتش​ المصنف الأول وحامل اللقب ونظيرته في منافسات السيدات ​نعومي أوساكا​ تصنيف بطولة أميركا المفتوحة للتنس التي تنطلق الاثنين المقبل في نيويورك.

ويتفوق ديوكوفيتش حامل اللقب والفائز ببطولة أميركا المفتوحة ثلاث مرات، الذي يشارك في البطولة بعد تتويجه بلقبه الخامس في ويمبلدون، على الإسباني ​رافاييل نادال​ بطل نسخة 2017 وصاحب المركز الثاني في التصنيف.

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وسيبدأ ​روجر فيدرر​ سعيه لحصد لقبه 21 في البطولات الكبرى في التصنيف الثالث ويليه النمساوي دومينيك تيم والروسي دانييل ميدفيديف والألماني الكسندر زفيريف.

وتضم قائمة أول 32 مصنفا الأبطال السابقين الكرواتي مارين شيليتش (2014) في المركز 22 والسويسري ستانيسلاس فافرينكا (2016) في المركز 23.

واحتلت آشلي بارتي بطلة فرنسا المفتوحة المركز الثاني في تصنيف السيدات خلف اليابانية أوساكا وجاءت في المركز الثالث التشيكية كارولينا بليسكوفا ثم سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون.

وجاءت الأميركية سيرينا وليامز، التي خاضت نهائي العام الماضي والساعية للقبها 24 في البطولات الكبرى، في المركز الثامن بينما جاءت بطلة سابقة أخرى هي سلون ستيفنز في المركز 11.

وحلت الألمانية ​أنجليك كيربر​ بطلة نسخة 2016 في المركز 14 في تصنيف البطولة.

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