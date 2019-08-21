شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يُدعم صفوفه بالمدافع الليبى أحمد شلبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى من ضم المدافع الدولي الليبى أحمد شلبى" 25 عام" لاعب نادي أهلي بنى غازي و المنتخب الليبى عقب نجاح المفاوضات التي أُجريت مع ناديه.

ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لزعيم الثغر في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم صفوفه و خاصة خط الدفاع بلاعبين مميزين في هذا المركز الهام

وجاء التعاقد مع" شلبي " وفقاً للرؤية الفنية و اختيار الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق حيث سبق له التدريب في ليبيا من خلال نادي أهلي طرابلس و على درايه كاملة بإمكانات و قدرات المدافع الدولى .

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ومثل شلبي الأهلي بنغازي في العديد من المواسم كلاعب أساسي كما تم أستدعائه في العديد من المناسبات لتمثيل المنتخب الوطني الليبى خاصة في تصفيات كأس العالم الماضي رفقة المدير الفنى الليبى جلال الدامجة، كذلك كان ضمن قائمة المنتخب الليبي تحت قيادة فوزي العيساوي المدير الفني للمنتخب ليبيا خلال تصفيات التأهل لبطولة الأمم مصر 2019 .