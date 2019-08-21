شكرا لقرائتكم تعرف على السيرة الذاتية للمدرب البرازيلى لوكسمبورجو المرشح لقيادة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقترب النادى الأهلى من التعاقد مع المدرب البرازيلي اندرلي لوكسمبورجو لقيادة الفريق خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف والخروج من كأس مصر.

واشترطت إدارة الأهلى أن يكون المدرب القادم للأهلى مدرب كبير، صاحب خبرات، سبق له تدريب أندية ومنتخبات.





ويرصد الخليج 365 السيرة الذاتية للمدرب البرازيلي أندرى لوكسمبورجو

مواليد 1952

1983 Campo Grande نادي كامبو جراند البرازيلي

1983 Rio Branco نادي ريو برانكو البرازيلي

1984 Friburguense نادي فريبورجسني البرازيلي

1984 Al-Ittihad نادي الاتحاد السعودي

1985 Democrata نادي ديموقراطة البرازيلي

1987 America نادي امريكا المكسيكي

1989–1990 Bragantino نادي براجانتينو البرازيلي

1991 Guarani نادي چواراني البرازيلي

1991 Flamengo نادي فلامنجو البرازيلي

1992–1993 Ponte Preta نادي بونتي بريتا البرازيلي

1993–1995 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي

1995 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي

1995 Paraná نادي بارانا البرازيلي

1995–1996 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي

1997 Santos نادي سانتوس البرازيلي

1998 Corinthians كورينثيانز البرازيلي

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1998–2000 Brazil منتخب البرازيل

2001 Corinthians نادي كورينثيانز البرازيلي

2002 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي

2002–2004 Cruzeiro نادي كرويزو البرازيلي

2004 Santos نادي سانتوس البرازيلي

2005–2006 Real Madrid نادي ريال مدريد الاسباني

2006–2007 Santos نادي سانتوس البرازيلي

2008–2009 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي

2009 Santos نادي سانتوس البرازيلي

2010 Atlético Mineiro نادي اتليتكو مينيرو البرازيلي

2010–2012 Flamengo نادي فلامنجو البرازيلي

2012–2013 Grêmio نادي غريمو البرازيلي

2013 Fluminens نادي فلومنينسي البرازيلي

2014–2015 Flamengo نادي فلامنجو البرازيلي

2015 Cruzeiro نادي كروزيرو البرازيلي

2016 Tianjin Quanjia تيانجين جوانجيان الصيني

2017 Sport Recife نادي سبورت ريسيفيه البرازيلي

2019- Vasco da Gama نادي فاسكو داجاما البرازيلي