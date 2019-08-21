شكرا لقرائتكم الشماع يقتنص البرونزية في سباق ٢٠٠ بالسباحة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج السباح المصري ياسين الشماع بالميدالية البرونزية في سباق ٢٠٠ متر ظهر بمنافسات السباحة في إطار دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. ونجح ياسين الشماع في حصد الميدالية البرونزية بعدما حل ثالثا في سباق ٢٠٠ ظهر، بزمن ٢:٠٣:١٧ دقيقة. وأعادت السباحة المصرية سيطرة البعثة المصرية على الدورة الإفريقية بفضل عدة ميداليات متنوعة تحققت في اليوم الأول من منافسات السباحة. Advertisements وأضاف المصري صلاح الدين خيري ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب. وتوج اللاعب بالميدالية الفضية في وزن تحت ٨٧ كجم، بمنافسات التايكوندو والمقامة بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. وواجه صلاح الدين في المباراة النهائية، لاعب كوت ديفوار سايدو جباني حيث تحقق الفوز لصالح لاعب كوت ديفوار في النهاية بنتيجة ١١-٣.

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