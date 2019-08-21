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شكرا لقرائتكم فى اليوم السادس.. مصر تتصدر منافسات الألعاب الإفريقية في المغرب بـ 29 ميدالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهت بعثة مصر اليوم السادس في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب في صدارة الترتيب العام برصيد 29 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و12 فضيات و9 برونزيات.
حقق ميداليات الذهبية كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم وهانيا مورو ونور الجندي في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي.
بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ودارين حجازي وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان ويوسف القماش وعلي خلف الله في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام في التايكوندو.
وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع وأحمد سالم ومروان القماش في السباحة.
وتصدرت مصر المنافسات برصيد 29 ميدالية بينما جائت الجزائر في المركز الثاني برصيد 21 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات.
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