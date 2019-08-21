شكرا لقرائتكم ضياء السيد: برادلي هو الأنسب لقيادة النادي الأهلي في الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، الأمريكي بوب برادلى المدير الفني السابق للفراعنة، لتولي قيادة النادي الاهلي في الفترة المقبلة .

وقال السيد في تصريحات إذاعية لأون سبورت إف إم: "برادلي هو الأنسب لقيادة النادي الأهلي في الفترة المقبلة خلفا للأوروجواني مارتن لاسارتي"، مشيراً إلى أن لاعبو الفريق الأحمر يحتاجون إلي تطوير في أدائهم .

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وأشار مدرب المنتخب السابق، إلى ان الأهلي يحتاج إلى مدرب يطور من أداء رمضان صبحي وحسين الشحات وجيرلدو ، مؤكداً أن برادلي قادر علي القيام بذلك خاصة أنه من قام بتطوير أداء محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي حيث دفع به كمهاجم اثناء توليه قيادة الفراعنة .

وكان الاهلي قد قرر إقالة مارتن لاسارتي بعد الخسارة من بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر .