دمنهور يتعاقد مع لاعب حرس الحدود السابق لمدة موسمين...

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جدة - عمرو شويل تعاقد نادي دمنهور الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، مع مصطفى جمعة لاعب حرس الحدود السابق لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق البحراوي في القسم الثاني.
ولعب مصطفى جمعة فترة في صفوف السويق العماني قبل أن يعود إلى مصر من بوابة دمنهور ويوقع على اللعب في صفوفه لمدة موسمين.
ولعب مصطفى جمعة في صفوف حرس الحدود من قبل قبل أن يهبط إلى القسم الثاني ويعود للممتاز بداية الموسم الماضي.
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