الزمالك والمقاصة .. ميتشو يرفع درجة الاستعداد القصوى لمعركة الكأس...

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جدة - عمرو شويل الزمالك والمقاصة أول اختبار حقيقى للصربي ميتشو

وضع الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك أولوية قصوى للمباراة المرتقبة أمام المقاصة فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر والتى ستقام مساء يوم 28 أغسطس الجارى.

الزمالك والمقاصة موعد مباراة الزمالك والمقاصة وقررت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة لتقام فى تمام الساعة الثامنة مساء بدلاً من التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل. وأعلنت اللجنة إقامة المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بدلا من التاسعة والنصف مساء، ما يعنى تقديم موعد المباراة 90 دقيقة. Advertisements وأعلن اتحاد الكرة كان إقامة المباراة بحضور 150 فردا، بواقع 75 فردا لكل ناد. وأكد ميتشو لمعاونيه أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف ضرورة توفير كافة المعلومات الخاصة بفريق المقاصة وطريقة لعبه بالاضافة الى الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى المنافس خلال الفترة الماضية. ويستعد نادى الزمالك لمواجهة ديكاداها فى إياب الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى يسعى خلالها الفريق الأبيض لتكرار الانتصار العريض الذى حققه الفريق بسباعية قبل رحيل طارق يحيى.

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