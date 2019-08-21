وادى دجلة يلتقي الصليبخات الكويتى وديا غدا ببتروسبورت...

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مباراة ودية أمام فريق الصليبخات الكويتى، فى السادسة مساء غد الخميس، على ملعب بتروسبورت، فى اطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.
وفضل تاكيس جونيس الاكتفاء بخوض العديد من المباريات الودية بدلاً من اقامة معسكر اعداد مغلق فى العين السخنة، حيث أكد أن المباريات الودية ستكون خير إعداد للفريق قبل الموسم المقبل.
ينطلق الدورى الممتاز يوم 19 سبتمبر المقبل على أن ينتهي فى يونيو المقبل، بينما ينطلق الدوري الممتاز نهاية سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبل.
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