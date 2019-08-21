شكرا لقرائتكم وادى دجلة يلتقي الصليبخات الكويتى وديا غدا ببتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مباراة ودية أمام فريق الصليبخات الكويتى، فى السادسة مساء غد الخميس، على ملعب بتروسبورت، فى اطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

Advertisements

وفضل تاكيس جونيس الاكتفاء بخوض العديد من المباريات الودية بدلاً من اقامة معسكر اعداد مغلق فى العين السخنة، حيث أكد أن المباريات الودية ستكون خير إعداد للفريق قبل الموسم المقبل.

ينطلق الدورى الممتاز يوم 19 سبتمبر المقبل على أن ينتهي فى يونيو المقبل، بينما ينطلق الدوري الممتاز نهاية سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبل.