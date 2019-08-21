شكرا لقرائتكم منتخبا تنس الطاولة رجال وسيدات يحصدان الفوز ضد إريتريا والكونغو بـ الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريقا تنس الطاولة رجال وسيدات الفوز في أول مواجهات المنتخبين بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements حقق منتخب الرجال الفوز على إريتريا بنتيجة 3-0 ثم كرر الفوز على الكونغو بنفس النتيجة 3-1. بينما حقق منتخب السيدات الفوز على المغرب بنتيجة 3-0 ثم على كينيا بنفس النتيجة 3-0.

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