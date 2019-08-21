شكرا لقرائتكم أيمن طاهر بعد الرحيل: الزمالك يمتلك أفضل حراس بمصر.. وصبحى سيكون "نمبر 1"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أيمن طاهر، مدرب حراس المرمي ، شكره لمسئولي الزمالك على وجوده طوال الفترة الماضية ، مع الفريق الأول لكرة القدم، والثقة الكبيرة من جانبهم في قدراته وإمكانياته.

وأكد أيمن طاهر فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك أن العمل داخل جدران القلعة البيضاء، تحت أي ظرف وأى مسمي لا ينقص من تاريخه على الإطلاق، مؤكدا أن تاريخ أى مدرب أو لاعب تمت كتابته من خلال الزمالك ، ولولا اسم الزمالك الكبير لما جاء اسمنا في تاريخه ، ومن المستحيل أن أنسي فضل فانلة الزمالك.

وأشار طاهر ، إلى أنه لن يتردد في تلبية نداء الزمالك في أى لحظة ، كما حدث في السابق هذه ليست اول مرة يطلبني الزمالك وأرحل لخوض تجربة جديدة لكن بيتي حين يناديني ألبي النداء.

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وأضاف طاهر ، رحلت عن الزمالك وتركت توليفة قوية لحراسة مرمى الأبيض للحاضر والمستقبل ، مشيرا بان انضمام محمد عواد ومحمد أبو جبل يضيف قوة لحماية مرمى الفريق ، بجانب رهاني على محمد صبحي ، وأعد الجميع أن يكون صبحي سيكون حارس مصر الأول للزمالك والمنتخب في المستقبل القريب ، فضلا عن وجود محمود عبد الرحيم جنش .

واختتم طاهر ، تصريحاته قائلا ، لم اشغل بالي يوما بالهجوم علي من البعض ، كل ما يشغلني هو الزمالك وخدمته فقط واتمنى التوفيق الجهاز الفني الجديد