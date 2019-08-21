منتخبا السلة رجال وسيدات يحصدان الفوز ضد المغرب وغينيا بـ الألعاب الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل حقق فريقا كرة السلة 3x3 الفوز في أول مباراة للفريقين ضمن مباريات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا. Advertisements نجح منتخب الرجال في الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 19 /15 ، بينما حقق منتخب السيدات الفوز على غينيا الإستوائية بنتيجة 17/4. يمثل منتخب الرجال كلا من باسم السعيد وكريم هشام ومحمد إبراهيم ومحمد طه ويقود الفريق المدير الفني محمد سمير ، بينما يمثل منتخب السيدات فرح عمرو وندى جاسر رياض ورنا محمود ومرام أحمد ويقود منتخب السيدات المدير الفني هيثم صفا.

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