شكرا لقرائتكم سلة سموحة تضم ريم موسى بعد عودتها من دورى الجامعات الأمريكية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادى سموحة برئاسة فرج عامر فى ضم ريم موسى لاعبة السلة بالأهلى والمنتخب والعائدة من دورى الجامعات الأمريكية .

6a0a7452-cb06-430c-b9d6-de2adeeaabb9 Advertisements ووقعت اللاعبة على العقود فى حضور فرج عامر رئيس سموحة وأحمد عجلان عضو مجلس الإدارة وعماد محمود المدير الفنى للفريق. يذكر أن ريم موسى كانت لاعبة فى صفوف الاهلى وانتقلت للاحتراف فى دورى الجامعات الأمريكية ثم عادت مرة أخرى لتنضم إلى الفريق السكندرى .

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