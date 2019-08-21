شكرا لقرائتكم الجونة يتعادل وديا مع سيلى السلوفينى بهدفين لكل فريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الجونة مع سيلى السلوفينى بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب زدزجيلي ضمن فعاليات معسكر الإعداد المقام بدولة سلوفينيا. Advertisements سجل محمد ناجي جدو ولؤي وائل هدفي الجونة في مرمى سيلي. ويواصل الجونة معسكره بسلوڤينيا والذي انطلق يوم 17 أغسطس الحالي ويستمر حتى يوم 29 من الشهر نفسه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يتعادل وديا مع سيلى السلوفينى بهدفين لكل فريق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.