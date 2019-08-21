شكرا لقرائتكم الوحدة الإماراتي يفسخ تعاقده مع البرازيلي ليوناردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة الإماراتي، يوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع المحترف البرازيلي ليوناردو بالتراضي، وذلك بعد موسم كامل قضاه اللاعب مع الفريق الإماراتي.

وقال الوحدة في حسابه الرسمي على "تويتر": توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق مع اللاعب ليوناردو دي سوزا يقضي بموجبه فسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي و بهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي.

وانضم ليوناردو إلى الوحدة في فترة الانتقالات الصيفية في 2018 قادما من أهلي جدة، وقاد الفريق للوصول إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، قبل أن يخرج على يد النصر السعودي.

ويتصدر الجناح البرازيلي ترتيب هدافي البطولة الآسيوية بـ "9 أهداف"، وأشارت تقارير صحافية برازيلية إلى اقترابه من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية.