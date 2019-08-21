شكرا لقرائتكم موناكو يغلق الباب أمام رحيل فالكاو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي، أوليغ بتروف، خلال تقديمه لاعبي الفريق الجدد رغبته في الاحتفاظ بخدمات هدافه الكولومبي راداميل فالكاو في الموسم الحالي على الرغم من رغبة الأخير في الانتقال إلى غلطة سراي التركي.

وقال الروسي بتروف: فالكاو، نريده أن يبقى. إنه لاعب من نوعية عالية وقام بعمل رائع هنا. هو والنادي صنعا التاريخ معاً. لقد سجل الكثير من الأهداف هنا وهو لاعب يمتاز باحترافية عالية.

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وفي سؤال عما إذا كان فالكاو المرتبط بنادي الإمارة حتى عام 2022 يستطيع فرض رحيله كما فعل عام 2014 عندما انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد، اعتبر بتروف بأن الأمل ضئيل في حصول ذلك وأوضح: إنه طموح، وأنا أتفهمه. يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا ونحن نتفهم طموحاته لكنه مرتبط معنا بعقد ويجب احترام هذا العقد. لا أعتقد أننا سنواجه أي مشكلة في هذا الإطار.

وكان بتروف اجتمع يوم الأربعاء بفالكاو المصاب حاليا في كاحله ولن يلعب مبدئيا الأحد ضد نيم ضمن إطار المرحلة الثالثة من الدوري المحلي، وطلب منه أن "يحترم عقده".

وكشف بتروف أنه بعد التعاقدات مع الفرنسي الدولي وسام بن يدر والنيجيري هنري اونييكورو والجزائري إسلام سليماني، يكون ناديه قد أنهى الصفقات الهجومية في الفريق، لكنه يواصل المحادثات مع مديري أعمال بعض المهاجمين في حال انقلبت الأمور رأسا على عقب في ما يتعلق برحيل فالكاو، بينهما الدومينيكاني ماريانو دياز من ريال مدريد الإسباني وربما الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنترميلان الإيطالي.