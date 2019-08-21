مران الزمالك.. تدريبات إضافية لطارق.. جلسة لميتشو مع مساعديه.. ووعد لحفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مساء اليوم الأربعاء مرانه على ملعبه في ميت عقبة تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو؛ استعدادًا للقاء الإياب أمام ديكاداها الصومالي ضمن منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وقبل انطلاق المران بنصف ساعة أدى لاعب الوسط طارق حامد، تدريبات إضافية تحت إشراف عمرو المطراوي.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق جلسه مع الثنائي أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للاتفاق على برنامج العمل في الفترة المقبلة .

وعقد أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد جلسة قصيرة مع أيمن حفني لاعب وسط الفريق قبل بداية المران.

وأكد عبد العزيز للاعب خلال الجلسة أن مشاركة حفني في الفترة المقبلة ستكون قوية.

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وأكد له المدرب أن المدير الفني للفريق، يتابع كل اللاعبين جيدًا في التدريبات ويعلم مدى جاهزية ومستوى كل منهم في المران وأن عليه الاستمرار في الظهور بشكل قوي كما كان يحدث في الفترة الماضية.

انتظم محمود عبد الرزاق شيكابالا ، صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد خوضه تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بالأمس .

وظهر اللاعب بصورة جيدة في التدريبات الجماعية التي اقيمت اليوم على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالي في إياب دور ال 64 من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.