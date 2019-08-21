ميتشو يعطي قبلة الحياة إلى أيمن حفني

عقد أيمن عبد العزيز ، المدرب المساعد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة قصيرة مع أيمن حفني لاعب وسط الفريق قبل بداية المران .
و أكد عبد العزيز ، خلال جلسته مع اللاعب على أن مشاركته في الفترة المقبلة ستكون قوية .
وأكد له أن ميتشو المدير الفني للفريق ، يتابع كل اللاعبين جيدا في التدريبات ويعلم مدى جاهزية ومستوى كل منهم في المران وأن عليه الاستمرار في الظهور بشكل قوي كما كان يحدث في الفترة الماضية .
ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة
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