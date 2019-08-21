ميتشو يعطي قبلة الحياة إلى أيمن حفني

عقد أيمن عبد العزيز ، المدرب المساعد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة قصيرة مع أيمن حفني لاعب وسط الفريق قبل بداية المران .

و أكد عبد العزيز ، خلال جلسته مع اللاعب على أن مشاركته في الفترة المقبلة ستكون قوية .

وأكد له أن ميتشو المدير الفني للفريق ، يتابع كل اللاعبين جيدا في التدريبات ويعلم مدى جاهزية ومستوى كل منهم في المران وأن عليه الاستمرار في الظهور بشكل قوي كما كان يحدث في الفترة الماضية .

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة