مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية

أنهت بعثة مصر اليوم السادس في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب في صدارة الترتيب العام برصيد 29 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و12 فضيات و9 برونزيات.

حقق ميداليات الذهبية كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم وهانيا مورو ونور الجندي في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات

والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي.

بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ودارين حجازي وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان ويوسف القماش وعلي خلف الله في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة

100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام في التايكوندو.

وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع وأحمد سالم ومروان القماش في السباحة .

وتصدرت مصر المنافسات برصيد 29 ميدالية بينما جائت الجزائر في المركز الثاني برصيد 21 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات.