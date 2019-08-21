سلة سموحة تضم ريم موسى

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحه تعاقد الفريق الاول لسيدات كرة السلة مع اللاعبة المصرية الامريكية ريم موسي. وقال عامر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " كابتن منتخب مصر كرة السلة و النادي الاهلي سابقا الي صفوف فريق سيدات كرة السلة بنادي سموحة، في اقوي صفقات الموسم". الي صفوف فريق سيدات كرة السلة بنادي سموحة، في اقوي صفقات الموسم". وانضمت ريم موسى لاعبة الأهلي السابقة في صفقة إنتقال حر، إلى صفوف سموحة.

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