فضيتان جديدتان للسباحة في دورة الألعاب الإفريقية

أضافت السباحة المصرية ميداليتان فضيتان اليوم في سباق 100 متر حرة تتابع رجال وسيدات. وحقق فريق الرجال المركز الثاني والميدالية الفضية ، وحقق فريق الرجال المركز الثاني والميدالية الفضية أيضا خلف جنوب إفريقيا التي جائت في المركز الأول في السباقين. فريق الرجال المركز الثاني والميدالية الفضية أيضا خلف جنوب إفريقيا التي جائت في المركز الأول في السباقين. مثل منتخب الرجال كلا من مروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وعبدالرحمن سامح، بينما مثل منتخب السيدات كلا من فريدة عثمان ووفريدة أيمن وياسمين ممدوح وأمينة مجدي.

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