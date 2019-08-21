سموحة يهزم الترام بثنائية وديًا

نجح الفريق الأول بنادي سموحة في تحقيق الفوز علي الترام السكندري بهدفين دون رد، في المواجهة الودية التي

جمعت الفريقين ضمن استعداد سموحة للدوري الممتاز.

سجل هدفي اللقاء حسام حسن واحمد حسن مكي.

ويقيم الفريق معسكر مغلق برج العرب، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، ويخوض خلاله عدد من المباريات الودية خلال الفتره المقبلة.