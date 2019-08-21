حقق فريقا تنس الطاولة رجال وسيدات الفوز في أول مواجهات المنتخبين بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. في المغرب. حقق منتخب الرجال الفوز على إريتريا بنتيجة 3-0 ثم كرر الفوز على الكونغو بنفس النتيجة 3-1. ثم كرر الفوز على الكونغو بنفس النتيجة 3-1. بينما حقق منتخب السيدات الفوز على المغرب بنتيجة 3-0 ثم على كينيا بنفس النتيجة 3-0.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجال وسيدات تنس الطاولة يحققان الفوز في دورة الألعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.