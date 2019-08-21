حقق فريقا تنس الطاولة رجال وسيدات الفوز في أول مواجهات المنتخبين بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليافي المغرب.
حقق منتخب الرجال الفوز على إريتريا بنتيجة 3-0ثم كرر الفوز على الكونغو بنفس النتيجة 3-1.
بينما حقق منتخب السيدات الفوز على المغرب بنتيجة 3-0 ثم على كينيا بنفس النتيجة 3-0.
كانت هذه تفاصيل خبر رجال وسيدات تنس الطاولة يحققان الفوز في دورة الألعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.