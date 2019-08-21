مدرب الإمارات يختار 27 لاعبًا استعدادًا لموقعة ماليزيا

اختار فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات، اليوم الأربعاء، قائمة المنتخب للمعسكر الخارجي بالبحرين من 25 أغسطس الجاري إلى 1 سبتمبر المقبل والتي ضمت 27 لاعبًا.

يأتي المعسكر استعدادا للقاء ماليزيا يوم 10 سبتمبر المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن الجولة الأولى من

التصفيات المشتركة للمجموعة السابعة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 تضم منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

وضمت القائمة، اللاعبين علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر

عبد الرحمن ومحمد العطاس (الجزيرة)، محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش وخليل الحمادي (الوحدة). "وخالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان وبندر الأحبابي (العين)، عادل الحوسني، الحسن صالح وماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، إسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي)، حبيب الفردان، طارق أحمد ومحمد العكبري (النصر)، علي صالح وعلي سالمين (الوصل)، حسن المحرمي (بني ياس