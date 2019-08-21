غدًا.. إنتر ميلان يحسم موقفه من صفقة أليكسيس سانشيز

سيحدد نادي انتر ميلان الإيطالي موقفه النهائي غدا الخميس، من التعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفته صحيفة "تليجراف" الإنجليزية ان نادي انتر ميلان الايطالي سيعلن غداً،

عن ما وصل إليه في المفاوضات مع مانشستر يونايتد، سواء بالتوصل لاتفاق بين الطرفين لاستعارة اللاعب أو لا.

واشارت الصحيفة ان انتر ميلان لم يتواصل إلي

إتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن رغبته في استعارة مهاجم منتخب تشيلي

وأكدت أن الفريق الإيطالي يرغب في ضم سانشيز علي سبيل الاعارة، بينما مانشستر يونايتد يسعى الحصول على 15 مليون يورو مقابل بيع سانشيز للنادي الإيطالي في الصيف المقبل، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.