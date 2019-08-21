سموحة يفسخ عقد داوود وأوكري

قام نادي سموحة بفسخ عقد الثنائي احمد داوود و أوميد أوكري بالتراضي، وذلك بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، والذي لم يقتنعبمستوى كلا اللاعبين.
وكان اللاعب أمهل إدارة سموحة مهلة لمدة 24ساعة، بسبب تاخره في الحصول علي مقدم تعاقده معالفريق، حيث طلب منه إبراهيم حسن تخفيض راتبه عند الانضمام إلي صفوف الفريق.
الجدير بالذكر أن سموحة كان أعلن تعاقده في الصيف الحالي، مع أحمد داوودا لمدة 3 سنوات، قبل أن يتم فسخ عقده.
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