أيمن طاهر : أعمل في الزمالك تحت أي ظروف

وجه أيمن طاهر مدرب حراس المرمي الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور على تواجده في الفترة الماضية وأنه جاهز للعمل في الزمالك تحت أي ظروف وتحت أي مسمى لأن ذلك لا ينقص من تاريخ أيمن طاهر، ولولا اسم الزمالك لما جاء اسمنا في

تاريخه، مشيرا إلي أنه سيلبي النداء كما حدث في السابق وهذه ليست اول مرة يطلبني الزمالك وأرحل لخوض تجربة جديدة لكن بيتي حين يناديني ألبي النداء. وقال طاهر سأرحل تاركا توليفة قوية لحراسة مرمى الزمالك للحاضر والمستقبل ، انضمام عواد وأبو جبل يضيف قوة لحماية مرمى الزمالك بجانب رهاني على محمد صبحي وأعد الجميع أن صبحي سيكون حارس مصر الأول للزمالك والمنتخب في المستقبل القريب ، فضلا عن وجود جنش .

واضاف :"لم اشغل بالي يوما بالهجوم علي من البعض ، كل ما يشغلني هو الزمالك وخدمته فقط واتمنى التوفيق الجهاز الفني الجديد.

