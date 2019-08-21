رابطة "الليغا" تعلن موعد ديربي مدريد



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، الأربعاء، موعد مباريات الجولات الخامسة والسادسة والسابعة للدوري، التي تشهد إقامة ديربي العاصمة مدريد بين الريال وأتلتيكو في سبتمبر/ أيلول المقبل.



ووفقا لبيان منشور على موقع الرابطة، تقام مباراة ديربي مدريد في 28 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة السابعة على ملعب أتلتيكو، ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي في الجولة نفسها.



ويواجه أتلتيكو مدريد فريق سيلتا فيغو بالجولة الخامسة يوم 21 من الشهر ذاته، كما يواجه برشلونة فريق غرناطة باليوم نفسه، على أن يلعب الريال مع إشبيلية ضمن الجولة ذاتها في اليوم التالي.



في حين يواجه برشلونة فريق فياريال يوم 24 من الشهر نفسه في الجولة السادسة، على أن يشهد اليوم التالي مباراتي ريال مدريد مع أوساسونا، وأتلتيكو مع ريال مايوركا.



المصدر: وكالات

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