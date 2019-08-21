بايرن ميونخ يحتفي برقمه القياسي بعد صفقة كوتينيو

جنى نادي بايرن ميونخ الألماني، ثمار انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوفه على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، في يوم الإعلان عن الصفقة.



وكشف النادي عبر موقعه الإلكتروني، عن الاستفادة القصوى من إعلانه هذه الصفقة، التي منحته رقمًا قياسيًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأبرز البايرن، تفاعل الجماهير مع الهاشتاج الذي أطلقه وحمل عبارة "#مرحبا_كوتينيو" في كافة منصاته عند الإعلان عن تعاقده مع كوتينيو، ليصل إلى 100 مليون محب مع 300 منشور على مواقع فيس بوك وإنستجرام وتويتر.



كما أوضح بايرن أن منشوره عبر موقع "إنستجرام"، يوم الجمعة الماضي، للإعلان عن توصله لاتفاق مع برشلونة على الصفقة، قد نال إعجاب 1.2 مليون شخص، وهو رقم قياسي لم يسبق له تحقيقه.



إلى جانب ذلك، تمتع كوتينيو باهتمام بالغ لدى وصوله لخوض أول مران له مع الفريق البافاري، بتواجد حوالي 1500 مشجع في مرافق التدريبات، رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت يومها.



كما أعلن النادي بالفعل نفاد قمصان كوتينيو، التي تحمل القميص رقم 10 من كافة متاجره الرسمية، وذلك منذ إتمام الصفقة.



المصدر: موقع كورة