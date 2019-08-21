ميسي يزف خبرا سارا لفالفيردي قبل لقاء ريال بيتيس

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في المران الجماعي للبرسا، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة ريال بيتيس، يوم الأحد المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي يبدو أن تخلص من إصابته في القدم اليمنى وطاردته مؤخرًا، وأبعدته عن جولة الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد مشاركة ميسي في مران برشلونة، بمثابة "خبر سار" لإرنستو فالفيردي، المدير الفني، خاصة في ظل إصابة الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبلي، وتأكد غيابهما عن مباراة بيتيس.
ولكن في كل الأحوال، لم يتأكد فالفيردي حتى الآن من قدرة ميسي، على اللحاق بالمباراة كاملة، نظرًا لأنه غائب منذ فترة طويلة عن التدريبات، وسيخوض 3 وحدات تدريبية فقط قبل المباراة.
ومن المتوقع، أن يدفع به فالفيردي لبضع دقائق خلال المباراة، في ضوء ما ستشهده الأيام المقبلة، لكن في كل الأحوال لن يتم المخاطرة به حال عدم جاهزيته.
المصدر: كورة
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