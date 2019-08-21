رياضة | السكة الحديد في ضيافة مصر للتأمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد في ضيافة مصر للتأمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق مصر للتأمين لكرة القدم بقيادة إكرام عبد المجيد غدا في الساعة الرابعة عصراً فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور ضمن سلسلة المباريات الودية استعداد للموسم الجديد.

وخاض فريق السكة أربعة مباريات ودية خلال الفترة الماضية حيث فاز على الشمس بهدف ممدوح رأفت في المباراة الماضية وفاز على البطل الأوليمبي بتسعة اهداف وتعادل مع الداخلية بدون أهداف وتلقى الهزيمة أمام

كوكا كولا بهدفين مقابل هدف.

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وخاض فريق مصر للتأمين ثلاث مباريات ودية خسر في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدف من ضربة جزاء وفاز على فريق الإعلاميين وتعادل سلبى مع البنك الأهلي.



وصرح يحي نجيب المدير الإداري للفريق مصر للتأمين بأنه تم التعاقد مع خمسة لاعبين جدد وهم:-

محمد زكي لاعب الإعلاميين،محمد مسعود لاعب مقاولين طنطا،محمود محمد عكوشه لاعب ميجا سبورت،كريم محمد تريكة لاعب بنها،كوندى ابراهيما لاعب 6 أكتوبر.