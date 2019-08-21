رياضة | شربين يضم لاعب وسط دكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شربين يضم لاعب وسط دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى شربين الرياضى فى الحصول على خدمات حمادة يحى لاعب وسط دكرنس السابق لموسمين قادمين فى حضور أشرف خطاب عضو مجلس إدارة شربين.

اللاعب صاحب ٢٦ عام كان قد سبق ومثل أندية أبوقير للأسمدة و كوم حمادة قبل أن ينتقل لدكرنس الموسم الماضى وشارك فى أغلب مباريات الموسم.

وكان اللاعب قد أعلن رحيله عن دكرنس بالتراضى عقب مساهمته فى صعود النادى لدورى القسم الثانى وهو يجيد اللعب بمركز الوسط الأيسر المهاجم.