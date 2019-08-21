رياضة | بايرن ميونيخ يفتح باب الرحيل أمام مدافعه المخضرم

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، يواصل التجديد وبناء فريق قوي يعود من جديد للمنافسة على مختلف البطولات، بالتعاقد مع عناصر جديدة والاستغناء عن خدمات اللاعبين القدامى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ قد فتح باب الرحيل أمام المدافع الدولي الألماني جيروم بواتينج، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 25 مليون يورو.

ويرحب بايرن ميونيخ للغاية بفكرة التخلي عن بواتينج، الذي قضى نحو 9 أعوام بين صفوف العملاق الألماني، ويرغب في استبداله بمدافع صغير السن، خاصة مع بلوغ بواتينج عامه الـ30.