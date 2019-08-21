رياضة | ميسي ينقذ فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ينقذ فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى فريق برشلونة حصة تدريبية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يأمل فيه الفريق في تعافي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل تام من إصابته ودخوله في قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لخوض مباراة الأحد المقبل أمام ريال بيتيس.

وفي ظل غياب مهاجمي الفريق الكاتالوني، بسبب إصابة عثمان ديمبيلي ولويس سواريز، وعدم وضوح موقف النجم الأرجنتيني ليو ميسي، أشرك المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي لؤلوة لاماسيا (أكاديمية برشلونة)، الموهوب أنسو فاتي (16 عاما)، في التدريب الصباحي.

يشار إلى أن عقد المهاجم الشاب فاتي، الذي تمتد أصوله إلى دولة غينيا بيساو، قد تم تجديده مؤخرا مع فريق برشلونة حتى عام 2022.