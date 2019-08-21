رياضة | هل يكون "نافاس" كلمة السر وراء انتقال نيمار لريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكون "نافاس" كلمة السر وراء انتقال نيمار لريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يريد الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس في PSG من صفوف ريال مدريد الإسباني، بالصيف الحالي.

ومن الجدير بالذكر انه يستمر نادي باريس سان جيرمان في مساعيه نحو البحث عن حارس مرمى جديد، لأن توماس توخيل غير مقتنع تماماً بحارسه الفرنسي ألفونسو أريولا.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإنه يببقى نافاس على رادار باريس، فبعد الهزيمة المفاجئة أمام رين في الدوري الفرنسي، فقد توخيل الثقة الكاملة في حارس المرمى الفرنسي حيث لا تزال ادارة PSG تريد التوقيع مع حارس مرمى آخر لديه الخبرة قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن توخيل يفكر في التوقيع مع جيانلويجي دوناروما (لاعب فريق ميلان الإيطالي) وكيلور نافاس من ريال مدريد، وقد كان كيلور هو الهدف الأساسي لتوخيل.

ولكن ريال مدريد يقترب من الإبقاء على نافاس، بعد السماح لأندري لونين باللعب مع بلد الوليد لموسم واحد فقط حيث كان الحارس الأول كورتوا، لكن الرغبة في التوقيع مع نيمار قد تغير قرار فلورتينو بيريز في هذا الموقف حيث يمكن ان تكون هناك صفقة تبادلية لجلب البرازيلي.