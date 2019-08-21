رياضة | برشلونة يقترب من الإعلان عن صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من الإعلان عن صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة يستعد للإعلان عن إتمام صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وذكرت إذاعة "RAC 1 " الإسبانية، أن مفاوضات برشلونة مع سان جيرمان بشأن صفقة نيمار وصلت إلى مراحل متقدمة، ولكن ليس هناك أي حديث حول إتمام الصفقة، ورغم ذلك أكدت تقارير صحفية لاقتراب النادي الكتالوني اعلان حسم صفقة "نيمار" بشكل رسمي.

وأكدت الإذاعة الاسبانية أنه تم حجز الدفعة الأولى من القمصان التي تحمل اسم المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما لتلبية الطلب الكبير من المعجبين باللاعب من عشاق النادي الكتالوني.

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وأوضحت التقارير أن نيمار قد سجل بدوره رسالة فيديو لمحبي برشلونة، سيتم نشرها مباشرة بعد اكتمال عملية انتقاله إلى “البارسا".

وكان نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.