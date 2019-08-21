رياضة | بعد تعيينه مدربًا للكاستيا.. راؤول يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعيينه مدربًا للكاستيا.. راؤول يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن راؤول جوانزاليس يمر بفترة ظلام، خلال تدريبه لفريق ريال مدريد للشاب "كاستيا"، بسبب الإخفاقات المتواصلة.

وتعرض ريال مدريد كاستيا للهزيمة في 4 مباريات خلال فصل الصيف ، يبدأ موسمراؤول الذي يقول وداعًا للصيف تاركًا طعمًا حلوًا ومرًا بداية جيدة في أول مباراة ودية ثم 4 هزائم هذه هي الأنوار والظلال في الصيف.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" فإن تاكيسوفا كوبو يمثل نقلة كبيرة في نوعية لاعبين كاستيا، فقد لعب ثلاث مباريات وخلالها جميعًا كان الأبرز قرر ارتداء الرقم 7 ، في تكريم واضح لمدربه.

كما ان رودريجو جوس قد شارك فقط ضد الكوركون وسجل، ولكن إلى حد ما منعته الإصابة من اللعب أكثر، البرازيلي لديه الكثير ليقدمه إذا لم يصعد للفريق الأول فسيعزز فرص كاستيا في الفوز.

كاستيا مليئة بالمواهب ولكنها تحتاج إلى وقت للتكيف، هناك ضعف دفاعي حيث إستقبل الفريق 11 هدف في 7 مباريات ودية لعبت هذا الصيف ، يعاني الأبيض في الغالب دفاعيًا في الكرات الثابتة وهي مسألة معلقة بالنسبة لراؤول.