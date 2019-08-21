رياضة | رسميًا.. زيدان يحسم قراره بشأن ضم نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. زيدان يحسم قراره بشأن ضم نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني موقفه من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن زين الدين زيدان أبلغ إدارة ريال مدريد بموافقته على التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف.

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وجاءت موافقة زيدان على التعاقد مع البرازيلي "نيمار" رغم أنه كان يضع مواطنه الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد على رأس أولوياته بالنسبة للميركاتو الصيفي الحالي.

ويبدو أن رأي "زيدان" بخصوص التعاقد مع "نيمار" تغير بعدما اقتنع بصعوبة ضم "بوجبا" هذا الصيف.

وتتنافس أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة للحصول على خدمات البرازيلي نيمار هذا الصيف، وفشلت الاندية الثلاثة حتي الآن في الوصول لإتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان لضم اللاعب.