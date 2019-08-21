رياضة | الشيرنجيتو: برشلونة يتخلص من نجم الفريق لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيرنجيتو: برشلونة يتخلص من نجم الفريق لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إعلامية اسبانية أن نادي برشلونة يريد التخلص من أحد نجومه للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي "جوتا جوردي" في البرنامج الاسباني الشهير "الشيرنجيتو" أن نادي برشلونة يريد بيع لاعبه التشيلي أرتورو فيدال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

ويكثف نادي برشلونة مفاوضاته مع النادي الباريسي لحسم صفقة "نيمار" قبل غريمه التقليدي ريال مدريد والذي يسعي لضم اللاعب أيضًا هذا الصيف.