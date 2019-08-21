رياضة | ديروط يواجه المقاولون العرب قبل ختام معسكره للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديروط يواجه المقاولون العرب قبل ختام معسكره للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الكروى الاول بنادى ديروط الرياضى ضيفا على نظيره المقاولون العرب غدا الخميس وذلك فى إطار المباراة الودية التى تجمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد .

ويحرص الجهاز الفنى لديروط الرياضى على تحقيق الاستفادة القصوى من المباراة أمام المقاولون العرب خاصة وأن المباراة تعتبر الأخيرة ببرنامج ديروط بمعسكره بالقاهرة . وكان محمد يوسف المدير الفنى لديروط قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات اليومية خاصة بعد أداء الفريق ثلاث مباريات ودية أمام الشرقية للدخان وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف ثم الفوز على كسكادا بنتيجة 3/1 ثم الهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة .

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