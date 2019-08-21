رياضة | زيدان يُنهي الجدل.. ويحسم مصير خاميس رودريجيز نهائيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يُنهي الجدل.. ويحسم مصير خاميس رودريجيز نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، يبدأ بتغيير رأيه بشأن النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز.

يذكر أنه قبل بضعة أسابيع، بدا أن مغادرة خاميس لمدريد هذا الصيف كانت مسألة وقت ومع ذلك، فإن الخسارة ضد أتليتكو مدريد أوقفت الصفقة على الرغم من أن زيدان لا يريده في الفريق مرت الأيام وحتى زيزو نفسه قد بدأ يغير رأيه حول الكولومبي.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن الموقف والمستوى الذي يظهره خاميس في التدريب جعل المدرب الفرنسي قد أخبر النادي أنه سعيد جدًا بالقهوجي، حيث أدرجه ضمن قائمة سيلتا وخطط لمنحه دقائق في بالايدوس، ولكن طرد مودريتش عطل خططه، لكن زيدان يقدر الآن إمكانية مكافأة عمله بجعله يظهر "لاول مرة" ضد بلد الوليد.

مثال آخر على تغير وضع خاميس في مدريد من خلال مشاهدة أحدث مقاطع الفيديو التدريبية التي نشرها النادي، يعد الكولومبي أحد اللاعبين الأكثر بروزًا، حيث بالكاد كان يظهر منذ أسابيع في الخلفية.

وعلى الرغم من كل هذا، فإن استمرارية خاميس ليست مضمونة ، حيث إنها ستعتمد على ما إذا كانت مدريد سيوقع أخيرًا معا نيمار، بوجبا، برونو فرنانديز ... في حالة قيام النادي الأبيض بإغلاق السوق عن طريق التعاقد مع أي من هؤلاء سيكون من الضروري البيع وفي إنتظار ما قد يحدث.