رياضة | القناة يواصل تدريباته لمواجهة وبنها والمصري ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يواصل تدريباته لمواجهة وبنها والمصري ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته اليومية علي ملعب القناة القديم بالإسماعيلية استعدادا لدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة والمنتظر انطلاقة أوائل شهر اكتوبر القادم.

بدء التدريب بالجري حول الملعب ثم بعض المحطات البدنية واعقبها مربعات بالكرة تبعها مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية داخل الملعب.

وتغيب عن تدريب اليوم مهاجم الفريق شريف أشرف للاصابة بشد في العضلة الخلفية علي ان يعود للتدريبات الجماعية السبت القادم .

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ويخوض القناة لقاءان وديان الاحد أمام بنها والاثنين امام المصري البورسعيدي علي ملعب القناة القديم بالإسماعيلية.

بينما خاض الحراس تدريبات بدنية شاقة تحت قيادة مدرب حراس المرمي محمد نسيم.

ويحرص حمزة الجمل مدرب القناة علي ايجاد التشكيلة المناسبة والامثل لخوض منافسات دوري القسم الثاني.