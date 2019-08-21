رياضة | باريس سان جيرمان يحدد طلباته النهائية لبيع نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد طلباته النهائية لبيع نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة اسبانية عن طلبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للموافقة على رحيل البرازيلي نيمار إلي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي طلب الحصول على 100 مليون يورو، بالإضافة للثنائي عثمان ديمبلي، وسيميدو للموافقة على إنتقال "نيمار" لصفوف نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

في الوقت نفسه أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يرغب في الحصول على خدمات نيمار علي سبيل الإعارة، مع وضع بند يتيح له شراء اللاعب بشكل نهائي في صيف 2020.

ويسعي ناديي ريال مدريد وبرشلونة لضم نيمار، لكن لم ينجح الناديين في التوصل إلي إتفاق مع النادي الباريسي لضم اللاعب.