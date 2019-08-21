رياضة | أيمن طاهر : تحت أمر الزمالك ونمتلك أفضل حراس مرمى في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن طاهر : تحت أمر الزمالك ونمتلك أفضل حراس مرمى في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أيمن طاهر ، مدرب حراس المرمي ، شكره لمسئولي الزمالك على وجوده طوال الفترة الماضية ، مع الفريق الأول لكرة القدم ، والثقة الكبيرة من جانبهم في قدراته وامكانياته .



وأكد أيمن طاهر ، بأن العمل داخل جدران القلعة البيضاء ، تحت أي ظرف وأى مسمي لا ينقص من تاريخه على الإطلاق ، مؤكدا أن تاريخ أى مدرب أو لاعب تمت كتابته من خلال الزمالك ، ولولا اسم الزمالك الكبير لما جاء اسمنا في تاريخه ، ومن المستحيل أن أنسي فضل فانلة الزمالك علي .



وأشار طاهر ، بانه لن يتردد في تلبية نداء الزمالك في أى لحظة ، كما حدث في السابق هذه ليست اول مرة يطلبني الزمالك وأرحل لخوض تجربة جديدة لكن بيتي حين يناديني ألبي النداء.



وأضاف طاهر ، رحلت عن الزمالك وتركت توليفة قوية لحراسة مرمى الأبيض للحاضر والمستقبل ، مشيرا بان انضمام محمد عواد ومحمد أبو جبل يضيف قوة لحماية مرمى الفريق ، بجانب رهاني على محمد صبحي ، وأعد الجميع أن يكون صبحي سيكون حارس مصر الأول للزمالك والمنتخب في المستقبل القريب ، فضلا عن وجود محمود عبد الرحيم جنش .



وأختتم طاهر ، تصريحاته قائلا ، لم اشغل بالي يوما بالهجوم علي من البعض ، كل ما يشغلني هو الزمالك وخدمته فقط واتمنى التوفيق الجهاز الفني الجديد