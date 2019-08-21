رياضة | هل يحافظ ريال مدريد على رقمه التاريخي المميز ؟

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أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن الفريق الملكي قد حافظ على سجله خالٍ من الهزائم في المباراة الأولى بالدوري في ملعب سانتياجو بيرنابيو منذ 13 موسماً.

الجدير بالذكر ان المباراة الأولى لريال مدريد أمام مشجعيه هذا الموسم قد اقتربت، حيث ان بلد الوليد سيقوم بزيارة السانتياجو بيرنابيو، الملعب الذي حافظ ريال مدريد على سجله خالٍ من الهزائم في المباراة الأولى بالدوري عندما يلعب أمام أنصاره. بدأت هذه السلسلة منذ موسم 2006/07 بالتعادل ضد فياريال.

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الرصيد في هذه المباريات هو 10 انتصارات و3 تعادلات، وواجه منافسين مختلفين مثل خيتافي (2-0 و4-2)، وفالنسيا (2-2 و1-1)، ريال بيتيس (5-0 و2-1)، سيلتا فيغو (1-0)، قرطبة (2-0)، أوساسونا (1-0)، ديبورتيفو لاكرونيا (3-2)، نومانسيا (4-3)، أتلتيكو مدريد (2-1) وفياريال (0-0).

الهدافين .. في هذه السلسلة هم، كريم بنزيما الذي سجل 5 أهداف ضد خيتافي، وريال بيتيس (3) وقرطبة، يليه جاريث بيل خلفه في القائمة، برصيد 3 أهداف ضد بيتيس (2) وخيتافي.

ويأتي ماركو أسينسيو وجيمس رودريجيز برصيد هدفين لكل منهم ضد فالنسيا وبيتيس، على التوالي، بينما سجل كارفاخال، كروس وإيسكو في مواجهة خيتافي، سيلتا وبيتيس على التوالي.