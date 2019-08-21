رياضة | مران الزمالك اليوم.. مشاركة شيكابالا في التدريبات وجلسة خاصة بين نيتشو وعبد العزيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك اليوم.. مشاركة شيكابالا في التدريبات وجلسة خاصة بين نيتشو وعبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك محمود عبد الرزاق شيكابالا ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ، بعد خوضه بالامس تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم وظهر شيكابالا بشكل جيد في التدريبات الجماعية

أدى طارق حامد ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية تحت إشراف عمرو المطراوي قبل انطلاق التدريبات بنصف ساعه.