رياضة | مران الزمالك اليوم.. مشاركة شيكابالا في التدريبات وجلسة خاصة بين نيتشو وعبد العزيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك اليوم.. مشاركة شيكابالا في التدريبات وجلسة خاصة بين نيتشو وعبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك محمود عبد الرزاق شيكابالا ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ، بعد خوضه بالامس تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم وظهر شيكابالا بشكل جيد في التدريبات الجماعية
أدى طارق حامد ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية تحت إشراف عمرو المطراوي قبل انطلاق التدريبات بنصف ساعه.
عقد ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادى الزمالك جلسه سريعه مع الثنائي أيمن عبد العزيز واحمد عبد الرؤوف للاتفاق على برنامج العمل في الفترة المقبلة ومعرفه الحاله التي وصل إليها اللاعبين في الفترة الماضية.
عقد أيمن عبد العزيز ، المدرب المساعد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة قصيرة مع أيمن حفني لاعب وسط الفريق قبل بداية المران .
وأكد عبد العزيز ، خلال جلسته مع اللاعب على أن مشاركته في الفترة المقبلة ستكون قوية .
وأكد له أن ميتشو المدير الفني للفريق ، يتابع كل اللاعبين جيدا في التدريبات ويعلم مدى جاهزية ومستوى كل منهم في المران وأن عليه الاستمرار في الظهور بشكل قوي كما كان يحدث في الفترة الماضية .
ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة